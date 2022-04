Brann i Oslo slukket

Rødt-representant Geir Jørgensen under spørretimen i Stortinget tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rødt vil sikre at bønders inntekter jevnstilles med andre arbeidstakeres, samt at de sikres kompensasjon for høye utgifter.

Bondeorganisasjonene leverte onsdag sitt krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

– I en stadig mer urolig verden er det viktigere enn noen gang å sikre norsk matproduksjon og et levende norsk landbruk over hele landet. Staten må sikre en kostnadskompensasjon for bøndenes ekstreme utgifter og sikre at bønders inntekt jevnstilles med andre arbeidstakeres, sier Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt.

Han mener det trengs en gjentakelse rekordoppgjøret fra 1978.

– Regjeringen har lovet inntektsjevnstilling og en ny giv i landbruket i Hurdalsplattformen, nå må de følge opp, sier Jørgensen.