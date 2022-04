Rekordmange påmeldte for barnetoget i Oslo

En 57 år gammel kvinne som soner en forvaringsdom for grove seksuelle overgrep mot egne barn og to nabobarn, begjærer seg prøveløslatt.

Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett 3. og 4. mai.

Kvinnen ble i 2011 dømt til en tidsbestemt straff på 15 år for langvarige seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal.

I 2014 ble hun dømt for seksuelle overgrep mot sin eldste datter i Gjerdrum. Høyesterett kom til at hun skulle dømmes til forvaring med en tidsramme på 13 år og fem måneder som en fellesstraff for de to sakene. Minstetiden ble satt til fem år og fem måneder.

Kvinnen soner i dag i Bredtveit fengsel i Oslo. Hun fremsatte begjæringen om prøveløslatelse 7. september 2020.

I alt fem personer ble dømt i den store overgrepssaken i Alvdal. Den siste dommen falt i 2017. Alvdal-moren nektet straffskyld i begge sakene.

