Telenor advarer mot ny svindelbølge på mobilen

Aps Marianne Sivertsen Næss leder Stortingets Energi- og miljøkomite. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB

Aps Marianne Sivertsen Næss leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun har i dag invitert alle partiene i komiteen til et møte klokken 10.30. Temaet er behandlingen av regjeringens energimelding.

Denne handler om energipolitikk i smått og stort. Den inneholder nye grep i oljepolitikken og for reguleringen av strømmarkedet, og beskriver utbygging av fornybar kraft, som havvind.

Sivertsen sier til Aftenposten at hun ønsker seg et bredt forlik om energipolitikken.

- Jeg ønsker å ta en runde med alle partiene i komiteen i dag, for å se hvor vi kan finne sammen. Det er viktig at vi får en energipolitikk som kan stå seg over tid. Vi trenger forutsigbarhet, for å sikre investeringsvilje i det grønne skiftet, sier hun til Aftenposten.

Aps regjeringspartner Sp opplyser til Aftenposten at de stiller seg bak invitasjonen.

Aftenposten spør Sivertsen Næss hva slags mulige flertall hun seg for seg.

- Særlig på havvind er det en god mulighet for at vi kan skrive oss sammen, svarer hun.

- Med hvem da?

- Den praten skal vi ta i dag, sier hun.

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen har sagt at den ønsker å sette et mål for utbyggingen av havvind. Der heter det at regjeringen vil «sette mål for hvor stor produksjonen av vindkraft til havs og solenergi skal være innen 2030».

Både Høyre, MDG og SV ønsker at Stortinget skal vedta et raskere tempo på utbyggingen enn det regjeringen så langt har lagt opp til. Høyre mener man bør fastsette et mål om at Norge bør lyse ut 3 GW havvindareal hvert år fra 2025.

Sivertsen viser til signalene Høyre, MDG og SV.

- Jeg oppfatter at flere i komiteen ønsker seg at vi setter et ambisiøst mål. Det skal vi diskutere i dag.

- Har Ap noe mål selv?

- Jeg har ikke noe mål nå.

Ap og Sp er fortsatt uenige om hvorvidt fremtidige havvindanlegg skal få koble seg til det norske og europeiske strømmarkedet via såkalte hybridkabler.

− Vi trenger mer fornybar kraft til Norge for å gi folk og næringsliv rimelig kraft. Havvindsatsingen er en nøkkel for å få til dette. Den skal pågå over mange år. Derfor jobber regjeringspartia med å få til et bredt forlik i Stortinget for å gi forutsigbarhet om denne historisk viktige satsingen, sier Ole Andrè Myhrvold, energipolitisk talsperson i Senterpartiet.

De får ros fra NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Det er veldig bra at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar initiativ til et bredt forlik om norsk energipolitikk, sier han.

- Vi har forventning om at Stortinget setter store og tydelige ambisjoner for havvind og etablerer rammevilkår som bidrar til rask industriell skalering.

Han mener en realistisk ambisjon for havvind er å bygge 2-3 GW havvind hvert år gjennom 2030 og -40-tallet.

- Dette vil kunne gi 160-300 TWh ny kraft frem mot 2050, opptil en tredobling av dagens kraftproduksjon.