Oslo stenger en rekke fontener

For tredje dag på rad ble aksjonister fra Natur og Ungdom fredag fjernet av politiet etter at de prøvde å stanse anleggsarbeidet for gruveprosjektet ved Førdefjorden. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom / NTB