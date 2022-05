Nord-Korea skal ha avfyrt en uidentifisert missil

En fersk høyesrettsavgjørelse avklarer straffenivået for å unndra barn fra barnevernets omsorg ved å dra til utlandet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

En mor i slutten av 30-årene er dømt til ett år og to måneders fengsel etter at hun tok med datteren til Tunisia for å unngå barnevernet.

Høyesterett har nå sagt siste ord i saken etter at de nylig forkastet kvinnens anke over Gulating lagmannsretts dom fra i fjor.

I tingretten ble kvinnen dømt til halvannet års fengsel for grov omsorgsunndragelse, men lagmannsretten reduserte i desember straffen med fire måneder.

Kvinnen tok i 2017 med sin noen måneder gamle datter ut av landet etter at barnevernet hadde besluttet omsorgsovertagelse og fosterhjemsplassering. Til tross for norske myndigheters forsøk på å få barnet tilbake til Norge, ble hun i Tunisia i mer enn to år.

Lagmannsretten fant det skjerpende at barnevernet, som fant det nødvendig å overta omsorgen for barnet, ble forhindret i å oppfylle sin plikt til å ivareta barnets beste i over to år.

I sin avgjørelse legger Høyesterett særlig vekt på varigheten av unndragelsen og at moren var ansett uskikket til å ha omsorgen for barnet.

Grov omsorgsunndragelse har en strafferamme på seks års fengsel.