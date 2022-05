Oslo: Brann i lastebil på Nordberg

Etter to dager med forhandlinger ble partene sent fredag kveld enige om overenskomst for miljøvirksomheter for 2022–2024.

Forhandlingene foregikk mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund på den andre siden.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, melder Norsk Arbeidsmandsforbund i en pressemelding.

Oppgjøret går blant annet ut på at det skal gis et generelt tillegg på fire kroner og et lavlønnstillegg på tre kroner. Minstelønnssatsene økes med åtte kroner i timen.