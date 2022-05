Syklist omkom i trafikkulykke

Demonstranter i Chicago som krever at abort fortsatt skal være lovlig i USA. Foto: Pat Nabong / Chicago Sun-Times / AP / NTB

Demonstranter i flere byer i USA gjorde det lørdag klart at de vil kjempe for at kvinner fortsatt skal ha rett til abort i landet.

Demonstranter samlet seg i byer som Chicago, Atlanta og Houston for å demonstrere mot at høyesterett trolig opphever den føderale abortretten. Det har kommet fram i et lekket utkast til flertallets avgjørelse.

Illinois-guvernør J.B. Pritzker deltok i demonstrasjonen i Chicago og lovet å beskytte abortrettigheten i delstaten.

I Houston ledet demokraten Beto O'Rourke, som vil bli guvernør i Texas, an i demonstrasjonen. Texas er en av delstatene som har innført et forbud som går langt i å forby abort.