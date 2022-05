Grete Faremo går av som FN-topp etter avsløring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte talen sin på frigjøringsdagen 8. mai på å minne om at det på ny er en krig i Europa.

– I dag, 77 år etter frigjøringen, kan krigsårene virke langt unna. Tanken på okkupasjon virker fjern. Samtidig opplever vi i dag en krig i Europa. Det russiske angrepet på Ukraina er i strid med folkeretten. Det er i strid med alle prinsipper for fredelig sameksistens mellom stater. Vi fordømmer angrepet på det sterkeste, sa Støre under sin tale under markeringen på Akershus festning i Oslo.

Støre takket alle som bidro i kampen for et fritt Norge under Nazi-Tysklands okkupasjon 1940-1945, og la vekt på at friheten Norge nå har minner om hvor viktig det er å kjempe for de mest grunnleggende verdiene.

– Demokrati og ytringsfrihet, menneskerettigheter og menneskeverd. Det er verdier vi ikke kan ta for gitt eller som er vunnet en gang for alle. De må forsvares og kjempes for, igjen og igjen, sa statsministeren.

Les mer om saken her