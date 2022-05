Norge melder ikke inn sitt eget klimamål til Parisavtalen

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

– Budsjettet står ikke i stil med bekymringene fra finansministeren, sier finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre. Hun frykter det kan presse renten.

– Når Vedum selv uttrykker bekymring for renten og oljepengebruk, blir det rart å prioritere milliarder til et stort landbruksoppgjør, oppløsning av Viken, gjenopprette høyskole på Nesna og gratis ferger uten at man samtidig kutter et annet sted, sier Bru om budsjettet.

Torsdag la regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. De vil bruke 352,2 milliarder oljekroner, som er en økning på 29,8 milliarder. Dermed legger de seg like under handlingsregelen på 3 prosent.

– Oljepengebruken er for høy og står ikke i stil med bekymringene finansminister Vedum har uttrykt de siste dagene. En for stor oljepengebruk kan på sikt føre til at rentene må heves mer. Det går utover lommeboken til alle med lån, sier Bru.