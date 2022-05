Fem år gammel jente funnet livløs i sjøen i Stavanger

Anne Lise Ådnøy under gudstjenesten der hun ble vigslet til ny biskop i Stavanger bispedømme i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy engasjerer seg i den stadig mer opphetede kampen om abort i USA. På sin Facebook-side la hun ut en bønn for selvbestemt abort.

«Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen,» ber Ådnøy på sin Facebook-side.

Det er ventet at amerikansk høyesterett i juni vil oppheve dommen fra 1973 som fastslo retten til selvbestemt abort i hele USA.

Til Dagen sier biskopen at hun ventet seg reaksjoner.

– Jeg er klar over at dette er et splittende spørsmål, så jeg er ikke forundret over at det kommer reaksjoner.

Blant dem som reagerer, er et av bispedømmerådsmedlemmene i Stavanger.

– Biskopen sitt abortutspill er sjokkerende. Jeg tenker særlig på at biskopen utelater det ufødte livet i bønnen sin. Barneperspektivet er helt borte. Men abort handler alltid om minst to liv. Det er minst like viktig med bønn for det ufødte liv, sier Therese Egebakken.