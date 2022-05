17. mai på Skaugum

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Fra januar til april ble det lyst ut 38.400 sommerjobber. Det er nesten dobbelt så mange som året før pandemien.

Antall utlyste sommerjobber i denne perioden er 63 prosent flere enn i fjor, ifølge Nav.

– Den store økningen kan skyldes at mange arbeidsgivere opplever at det er vanskelig å få tak i folk nå. De sliter med å fylle faste, ledige stillinger og har derfor et større behov for å få tak i ferievikarer, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han sier at det vanligvis er litt sent å se etter sommerjobb i mai, men det er absolutt ikke tilfelle i år.

Det er lyst ut flest sommerjobber for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Men det er også stor etterspørsel etter medarbeidere til butikk, lager og renhold, samt servitører og kokker.

– En sommerjobb er ofte springbrettet inn for de unge, men det kan også være et springbrett inn for dem som ikke har vært i jobb på en stund. En sommerjobb kan gi ny erfaring og ny kompetanse som igjen kan øke mulighetene for ny jobb, sier Holte.