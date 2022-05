Orkester kastet ut av barnetoget i Oslo

Trass nedtur på Wall Street mandag, har de fleste børsene i Asia startet handelsdagen i pluss. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Tokyo-børsen steg tirsdag til tross for at Wall Street dagen i forveien stengte i minus for de fleste nøkkelindekser.

Nikkei-indeksen åpnet svakt, men steg snart 0,2 prosent. Den bredere Topix-indeksen la på seg 0,26 prosent.

– Markedet er ventet å svinge i dag. Aksjene blir trolig kjøpt takket være at de er rimelige, men det er også trolig at de selges på grunn av nedgangen i amerikanske teknologiaksjer, bemerker Mizuho Securities i et notat.

Også i Hongkong startet handelen med oppgang, og Hang Seng-indeksen steg 1,29 prosent. I Kina åpnet Shanghai-børsen svakt ned med 0,9 prosent, mens Shenzhen var ned 0,41 prosent.

Mandag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 1,2 prosent i New York. Den brede S&P 500-indeksen, som har falt seks uker på rad, svekket seg 0,4 prosent. Dow Jones holdt seg imidlertid så vidt i pluss og steg 0,1 prosent.