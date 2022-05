Tusenvis i allsang på Grünerløkka i Oslo

Det var helt fullt på Torvet i Kristiansand før 17. mai-toget gikk av stabelen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Et etterlengtet 17. mai-tog i sentrum av Kristiansand trakk til seg godt med både deltagere og tilskuere på den solfylte nasjonaldagen.

Toget med barn, korps, voksne og ungdommer gikk fra Torvet morgenen på nasjonaldagen. Bildene fra toget viser stort oppmøte og god stemning. I forkant av toget var det taler og sang på Torvet.

Statuen av Henrik Wergeland i Wergelandsparken skal bekranses i løpet av dagen under blå himmel i sørlandsbyen. Han var en varm talsmann for å gjøre 17. mai til en festdag for hele folket sammen med blant andre Bjørnstjerne Bjørnson.

Det var som ellers i landet første gang på tre år at det ble arrangert storstilt 17. mai-feiring i Kristiansand.