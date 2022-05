Fotgjenger påkjørt i Oslo

Krimteknikere jobber på stedet etter at det ble gjort funn av en død person i et boligfelt i Orkanger. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

En person ble pågrepet og senere løslatt etter funn av en død kvinne i Orkanger tirsdag. Politiet tror ikke noe straffbart har skjedd.

Politiet ble varslet om funnet av den døde personen klokken 11.08 på grunnlovsdagen. De omtalte dødsfallet som mistenkelig og krimteknikere rykket ut til adressen.

En person ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade, men senere løslatt.

– De tekniske undersøkelsene av avdøde førte til kraftig svekkelse av mistanken om at det var skjedd en straffbar handling, skriver politiet i en pressemelding.

Innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Ketil Stene, sier til Adresseavisen at den døde personen var en kvinne og at politiet ikke lenger mistenker at noe kriminelt har skjedd.

Den døde personen ble funnet utendørs i et boligfelt. Politiet opplyser at de har gjort vitneavhør i saken.