A-ha avlyser konsert i Oslo spektrum

EL og IT Forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo ble enig i meglingen ved 5-tiden lørdag morgen. Dermed blir det ikke streik blant landets elektrikere.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville 3143 elektrikere ved 61 bedrifter over nesten hele landet gått ut i streik fra mandag.

Meglingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen. Meglingen omfattet lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

– Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

I tillegg til lønnstillegget ble det blant annet enighet om at arbeidsgiver skal forskuttere lønn ved sykepenger, fødsels- og svangerskapspermisjon.