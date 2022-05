VG: Vedum ikke ha SV i regjering

Kunnskapsminister Tonje Brenna under utdelingen av Holmboeprisen nylig. Hun er glad for at samfunnet er tilbake til en mer normal hverdag etter koronapandemien. Foto: Javad Parsa / NTB

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole.

Avgjørelsen er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november i fjor, da de midlertidige reglene ble fastsatt, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, legger hun til.

