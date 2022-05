Sammenstøt mellom tog og traktor

Som følge av en rekke masseskytinger og skolemassakrer i USA den siste tiden innfører Canadas statsminister forbud mot kjøp, salg og import av håndvåpen. Foto: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP / NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau kunngjorde mandag at alt kjøp, salg og import av håndvåpen skal forbys.

Beslutningen blir tatt som følge av en rekke dødelige masseskytinger i USA de siste ukene. Den må fortsatt vedtas i det canadiske parlamentet, der Trudeaus liberale parti har flertall sammen med venstrepartiet New Democrats.

– Dreier seg om frihet

Trudeau sier at beslutningen innebærer at eierskap av håndvåpen fryses, og at salg, import og andre typer overføring av våpen blir forbudt. Lovforslaget vil også frata dem som er involvert i vold i hjemmet, eller er en fare for seg selv og andre, retten til å eie våpen.

– Bortsett fra til jakt og sport er det ingen grunn til at noen i Canada skulle ha behov for våpen i sitt daglige liv, sa Trudeau, omgitt av pårørende til folk som er blitt drept i skyteepisoder.

– Dette dreier seg om frihet. Folk må være fri til å kunne gå til supermarkedet, skolen eller for å be uten frykt, sa han.

Forbud etter masseskyting

Canada innførte forbud mot 1.500 typer av angrepsvåpen og militære våpen etter en masseskyting i Nova Scotia i 2020 som kostet 23 mennesker livet. Men våpenrelatert vold har likevel fortsatt å øke.

Minister for offentlig sikkerhet Marco Mendicino mener det er en million håndvåpen i landet, langt flere enn for ti år siden, og politiet peker ofte på smugling fra USA som den viktigste kilden for våpen.

Canada går til aksjon mot håndvåpen uka etter at en ung mann skjøt og drepte 19 barn og to lærere på en skole i Texas med to angrepsvåpen han kjøpte helt lovlig bare et par dager etter at han fylte 18 år.

To uker før det drepte en annen 18-åring ti svarte amerikanere i et rasistisk motivert angrep i et supermarked i Buffalo i delstaten New York.