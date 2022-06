Nå starter arbeidet med ny vannforsyning i Oslo øst

Fra og med i år blir skattereglene for oljenæringen endret. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Et flertall på Stortinget går inn for å innføre en kontantstrømskatt for petroleumsnæringen. På kort sikt vil oljeselskapene tjene stort på omleggingen.

Tirsdag kveld kom innstillingen fra finanskomiteen. Der går et flertall av partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF – inn for å legge om særskatten for oljebransjen til en kontantstrømskatt. Den nye ordningen skal gjelde allerede fra i år.

– På kort sikt vil dette gi næringen betydelige inntekter, sier Sps finanspolitiske talsmann Geir Pollestad til NTB. Han anslår at omleggingen vil gi oljenæringen om lag 45 milliarder kroner i redusert skatt i år.

– Men på sikt vil dette gi 7 milliarder mer i statskassen, sier Pollestad.

De nye skattereglene kommer på toppen av den midlertidige oljeskattepakken, som ble vedtatt under pandemien og gir utsatt skatt for oljeselskapene, samt et skattekutt på om lag ti milliarder kroner.