Pågripelse av ytterligere to personer i korrupssjonssak

To menn og en kvinne har av en domstol i København blitt dømt for forsøk på og for å fremme terrorisme.

De to mennene, begge i tjueårene, ble onsdag dømt til 12 år og seks måneder i fengsel for forsøk på terrorisme. De ble pågrepet i 2019 etter en større politiaksjon.

Retten fant det bevist at de to hadde forsøkt å fremstille et farlig sprengstoff og hjemmelagde bomber som skulle brukes til et terrorangrep. De ble også dømt for å ha satt fyr på en buss på Amager.

Den 40 år gamle kvinnen ble dømt for å ha fremmet og finansiert terrorvirksomhet. Hun fikk en straff på fire års fengsel.