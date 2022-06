Grottefesten: To tiltalt

USA og Taiwan har innledet samtaler for å styrke handelen og det økonomiske samarbeidet. Kina reagerer skarpt på samtalene.

Samtalene med Taiwan finner sted etter at president Joe Biden i forrige uke kunngjorde en omfattende enighet med tolv land i Asia, som Taiwan ikke var inkludert i.

Prosessen er ledd i USAs økende interesse for å styrke sin innflytelse i Asia og Stillehavsregionen for å demme opp for Kina.

På samme måte som med avtalen med de tolv landene, vil ikke samtalene med Taiwan dreie seg om toll eller markedstilgang.

Kina reagerer likevel skarpt. Talsperson for utenriksdepartementet i Beijing, Gao Feng, sier at Kina er imot «enhver form for offisiell kontakt mellom noe land og Taiwan-regionen i Kina».