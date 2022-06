Prins Louis stjal oppmerksomheten

Tyrkia vil ikke bli sammenlignet med en kalkun og har bedt FN endre navnebruken fra engelske Turkey til Türkiye.

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu har sendt et brev til FN der han formelt ber om at Tyrkia skal få et navnebytte. Talsperson for FN-sjef António Guterres, Stephane Dujarric, sier at navnebyttet har trådt i kraft allerede.

Det blir sett på som et forsøk fra Tyrkia på å gi landet et nytt image og markere avstand fra det engelske ordet for kalkun, som også er turkey.

President Recep Tayyip Erdogan har presset på for å få endret det internasjonalt anerkjente navnet på Tyrkia. Türkiye er det landet selv har kalt seg siden uavhengigheten i 1923.