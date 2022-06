Straffedømt har meldt seg for politiet

Foto: Aaron Chown/Pool Photo via AP

Feiringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen er godt i gang i London.

Dronningen var på plass på balkongen da hennes storslåtte platina-jubileum gikk av stabelen torsdag. Rundt henne sto flere fra den britiske kongefamilien, men det var ikke alle som var like fornøyde.

Da det kongelige britiske luftforsvaret fløy over Buckingham Palace, ble det for mye for prins Louis.

På flere bilder kan man se fireåringen, som er et av dronning Elizabeths oldebarn, holde seg for ørene mens han lukker øyene og har munnen på vidt gap.

Og det er flere høylytte aktiviteter på programmet de neste dagene:

På fredag vil det blant annet holdes en spesiell gudstjeneste for dronningen i St. Paul katedralen i London.

Lørdag kveld er det duket for Platina-konsert foran Buckingham Palace. Queen og Diana Ross er blant artistene som skal opptre.

På søndag arrangeres the Big Jubilee Lunch. Det forventes at rundt 10 millioner briter vil være med på gatefester over hele landet.