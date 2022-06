Bussjåfør til sykehus etter kollisjon mellom buss og trikk i Oslo

Politiet er på stedet etter at en person ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo søndag kveld. Foto: NTB/Anniken Byrde

En mann i 30-årene som tidligere er dømt for to skyteepisoder har meldt seg til politiet etter at en mann i 20-årene ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo søndag. Det skriver VG.

Politiet bekrefter i en pressemelding torsdag kveld at mannen er siktet for grov kroppsskade.

Mannens forsvarer sier til VG at mannen meldte seg frivillig til politiet i dag.

Han skal tidligere være dømt for blant annet to skyteepisoder, våpenbesittelse, trusler, vinningskriminalitet, narkotika og ran.

"Videoovervåking, vitner og tekniske undersøkelser ledet oss raskt i retning av en mistenkt person vi kunne sikte for hendelsen på Mortensrud", skriver politiet i pressemeldingen.

Søndag kveld fikk politiet melding om at en mann i 20-årene var funnet skutt ved Mortensrud kirke. Mannen ble først omtalt som alvorlig skadet og ble sendt til Ullevål sykehus for behandling.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at mannen var et tilfeldig offer. Men politiet skriver i pressemeldingen at det virker som Mortensrud var et tilfeldig sted for hendelsen.