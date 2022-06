Svensk politi gjennomfører aksjon i jakten på Millehaugen

Politikerne i Oslo har i hele vår diskutert om de skal innføre en ny inntaksordning til videregående skoler i Oslo. Den nye blandingsmodellen vil legge mindre vekt på karakterer. Målet er å få mindre karakterdelte skoler enn i dag.

Et stort flertall i Elevorganisasjonen i Oslo vedtok torsdag at de ønsker å endre dagens frie karakterbaserte opptak til blandingsopptak.

"Det er kjempespennende at elevene i Oslo ser behovet for en ny inntaksmodell, og at elevene ønsker å gå inn for å innføre den såkalte “blandingsmodellen” i Oslo". Det skriver fylkesleder Hannah Skare Myklebust i en e-post til Aftenposten.

"Vi i EO Oslo mener det fremdeles er en del ting som bør undersøkes nærmere, og endres på, når det gjelder blandingsmodellen, men at dette er en modell som har stort potensial og som kan være med på å gjøre skolevalget enda friere for alle elevene i Oslo", skriver Myklebust.

Om det er flertall i bystyret for å endre modell, er foreløpig ikke klart. De tre partiene i byrådet er heller ikke enige. Mens Oslo Ap og Oslo SV ønsker å endre modell nå, slik at det skal gjelde for kullet som søker i 2024, vil Oslo MDG vente til etter valget med å ta en avgjørelse.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har uttalt at hennes ambisjon fremdeles er å få endret inntaksmodellen før valget neste høst.