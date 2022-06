Brann i bygninger og skog i Agder

Minst 25 personer er døde og mange er skadet etter at en enorm brann herjet på et containerområde i byen Sitakunda sørøst i Bangladesh.

Brannen startet på et oppbevaringsområde for containere like før midnatt natt til søndag, om lag 40 kilometer unna landets viktigste havneanlegg i Chittagong. Det opplyser en talsmann for brannvesenet.

En rekke brannbiler ble sendt til stedet for å slukke flammene. Da de var ankommet, rystet en enorm eksplosjon området. Det førte til at en mengde personer ble skadet, blant dem brannkonstabler.

Flere av konteinerne inneholdt brannfarlige kjemikalier, blant annet hydrogenperoksid, som kan eksplodere ved oppvarming hvis det lagres i tette beholdere.