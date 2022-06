Stappfulle badeplasser. Gleden blir kortvarig.

Det var feststemning på Brann Stadion da Brann og Vålerenga barket sammen søndag. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi har stilt opp for Vålerenga, slik at begge klubber skulle føle at de hadde fått en maksimal oppladning, sier styreleder i Brann Kvinner, Pål H. Thorsen, til avisen.

Storkampen mellom Brann og Vålerenga ga publikumsrekord i klubbfotballen for kvinner med 10.582 tilskuere. Det ga bergensklubben billettinntekter på over en halv million kroner, men Brann sitter ikke igjen med hele potten.

Vålerenga kommuniserte at de ikke ville spille på naturgresset på stadion, slik at de skulle få minst mulig bytte av underlag og dermed minimere risikoen for skader.

Brann kom dermed med et tilbud til Oslo-klubben hvor det ble betalt et ukjent beløp, samt at VIF fikk låne gressbanene på Nymark til å trene på.

Vålerenga har bekreftet overfor Bergensavisen at klubben fikk penger av Brann for å spille på stadion.