Fornebubanen - varsler ekstraordinært bystyremøte

På Fornebu er byggingen av Fornebubanen i full gang. Men den kan ende med å bli skrotet. Foto: Hans O. Torgersen.

Bystyrets medlemmer ble mandag varslet om at det kan bli nødvendig med et ekstraordinært bystyremøte om Fornebubanen 22. juni.

Etter planen skulle saken behandles på bystyrets siste møte i sesjonen, 15. juni.

Planene om ny T-bane mellom Fornebu og Majorstuen er i krise etter at det i april ble kjent at banen vil gå mange milliarder over budsjettrammen.

Oslo Ap varslet forrige uke at de vil skrote banen dersom ikke grunneierne langs linjen og nabofylket Viken bidrar mer for å betale for banen.

Viken har avvist kravene fra Oslo.

Ifølge kilder tett på prosessen er det imidlertid en dialog på gang mellom Viken og Oslo, og det er ventet at det skal komme en løsning i saken neste uke.