Én person er skutt på Trosterud i Oslo

Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Det viser foreløpige klimatall som SSB publiserte i dag.

– Klimagassutslippene øker, reelt sett, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona i en kommentar. Han viser til at en av hovedårsakene til nedgangen i 2021 er at prosesseringsanlegget Hammerfest LNG har vært stengt siden en brann i 2020.

– Uten nedstengningen av anlegget, som nå er i full gang igjen, ville norske utslipp økt med nærmere én million tonn CO₂ i 2021, påpeker Bellona-toppen.

– Reduksjonen i utslipp i 2020 var et blaff, knyttet til pandemi og nedstengning. Nå ser vi at utslippene tar seg raskt opp igjen, og med dette tempoet er det vanskelig å konkludere med annet enn at norsk klimapolitikk er sjokkerende ineffektiv, sier Eriksen.

Heller ikke MDGs Une Bastholm er fornøyd med tallene.

-Arbeiderpartiet lovte å gjøre klima til rammen for all politikk. I stedet ser vi at de fortsetter å dele ut oljelisenser, sier nei til å droppe motorveier og at utslippene ligger på stedet hvil, skriver hun til Aftenposten.