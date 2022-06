Trump og barna må forklare seg i svindelsak

Regjeringen foreslår at man kan få sykemelding etter e-konsultasjon fremfor å møte opp fysisk på legekontoret. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I dag må man møte opp hos legen hvis man skal få sykmelding. Regjeringen foreslår nå at man skal kunne sykmelde seg gjennom en e-konsultasjon.

Under pandemien ble det åpnet for å gi sykmelding gjennom e-konsultasjon, og regjeringen foreslår nå å gjøre denne ordningen permanent.

Den midlertidig ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning, og erfaringene er i hovedsak positive, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår departementet at ordningen i større grad gjelder forlengelse av sykmeldinger og kroniske lidelser fremfor førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.