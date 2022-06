NRK: Støre drar til Kristiansand etter Søgne-bråket

KrFs Kjell Ingolf Ropstad synes ikke at Pride-markeringen bør rette seg mot barn. Foto: Lise Åserud / NTB

Pride bør ikke henvende seg mot barn, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Han mener Pride-markeringen er politisk. – Barn må få være barn, sier han.

Det skriver avisen Norge i dag.

Nylig ble det kjent at Oslo-skolen skal ha en egen fane under Pride-paraden i Oslo 25. juni. Ansatte og elever er invitert til å delta i et brev fra Utdanningsetaten i kommunen.

– Det er kritikkverdig at foreldrene ikke ble orientert da det er ulike meninger om Pride også blant foreldre. Jeg mener det er foreldrene selv og skolen som i takt med barnets alder, har ansvaret for å gi barna et verdisett der man møter andre med respekt, toleranse og kjærlighet for alle mennesker, sier Ropstad.

I likhet med tidligere år skal ikke Ropstad delta i paraden. Begrunnelsen er den samme som før.

– På den ene siden er det en markering av at mennesker er like mye verdt og at ingen skal trakasseres for hvem de er, som det ikke er vanskelig å støtte opp om. Men det er også en politisk markering fra en organisasjon som løfter mange saker som jeg og KrF er sterkt uenig i, slikt som å åpne opp for surrogati og gjøre det lovlig å kjøpe sex, sier han.