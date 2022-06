Klassekampen: Bane Nor betalte 240 000 til First House for å svare Aftenposten

Statseide Bane Nor brukte flere hundre tusen på PR-hjelp da Aftenposten stilte kritiske spørsmål til selskapet, melder Klassekampen.

Det selv om Bane Nor ifølge avisen har over 40 ansatte som jobber med kommunikasjon. Aftenposten skrev kritiske saker om interne forhold i Bane Nor i november i fjor.

Aftenposten snakket blant annet med tidligere ansatte som saksøkte det statlige eide selskapet for usaklige oppsigelser.

Da Aftenposten la frem sakene for Bane Nor og konfronterte dem med spørsmål, kjøpte ledelsen rådgivningsbistand fra kommunikasjonsbyrået First House, skriver Klassekampen.

Bane Nor bekrefter overfor avisen at de til sammen har betalt 320.000 kroner for rådgivning fra First House for å svare Aftenposten. Av dette gikk 80.000 gikk til å klage inn Aftenposten til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for flere påståtte brudd på Vær varsom-plakaten, skriver avisen. Aftenposten gikk fri for påstandene i utvalget.