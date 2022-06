Lykkelig slutt på gjess-problemene på E18

Det pågår for tiden to store korrupsjonsetterforskninger mot ansatte i Norges to største banker, DNB og Nordea. Foto: Terje Pedersen / NTB

Korrupsjonssaken i DNB ble avdekket ved en tilfeldighet da et vitne til en voldsepisode fikk sin mobiltelefon kontrollert av politiet, skriver VG.

– Et vitne til en grov voldsepisode fikk kontrollert sin mobiltelefon av politiet, sier politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt til VG.

På telefonen til vitnet fant politiet tekstmeldinger som tydet på lånebedragerier og korrupsjon.

– Innholdet i meldingene gikk ut på å fabrikkere fiktive lønnsslipper og lage falske takstrapporter, sier politiadvokaten.

Fem personer, hvorav to DNB-ansatte, er siktet for grov korrupsjon og grovt bedrageri. De to DNB-ansatte ble fengslet i april, men er siden løslatt. Mennene er siktet for grov korrupsjon fordi de skal ha tatt betalt og mottatt penger for å utbetale lånene.

Det pågår for tiden to store korrupsjonsetterforskninger mot ansatte i Norges to største banker, DNB og Nordea.