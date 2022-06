Ingen funn etter søk i Loen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen i mai i forbindelse med Sverige og Finland søkte medlemskap i Nato. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortinget vil torsdag 16. juni vedta at Norge skal si ja til at Finland og Sverige.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal være til stede når utkast til protokollene om Nato-medlemskap for Finland og Sverige skal godkjennes.

Stortinget har lagt til rette for at de kan vedta et ja til Nato-medlemskap for de to landene så raskt som mulig. Innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen støttes av alle partiene, med unntak av Rødt.

SV har bekreftet at de vil støtte forslaget, til tross for at de også er motstander av norsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Finland og Sverige leverte sine søknader om Nato-medlemskap 18. mai. Det som skulle bli en rask prosess, drøyer etter at Tyrkia har satt seg på bakbeina. For å bli medlem må de 30 Nato-landene godkjenne dem i det som betegnes som den formelle ratifiseringsprosessen.

Men før denne prosessen i det hele tatt kan starte, må de 30 ambassadørene i Nato-rådet signere en såkalt tiltredelsesprotokoll, en invitasjon til alliansen. Det vil ikke Tyrkia gjøre, og dermed står søknadsprosessen for Sverige og Finland «fast» her.