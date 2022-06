FHI: Norge trolig på vei inn i en ny smittebølge

Politiet i Oslo fikk i 13-tiden i dag meldinger om at to personer skal ha blitt observert med en pistollignende gjenstand på Hellerud Videregående i Oslo. De rykket så ut til skolen, og kunne senere på Twitter meddele at de hadde kontroll på to personer. De to mistenkte er under 18 år.

– Foreløpige opplysninger tilsier at disse ikke er elever på skolen, og at de muligens oppsøkte skolen for å komme i kontakt med noen der, skriver politiet.

Ingen skal ha kommet til skade, og det skal heller ikke være avfyrt skudd på stedet. Hendelsen ble først definert som en PLIVO-hendelse, en pågående livstruende vold-situasjonen. Derfor rykket politiet ut sammen med brann og ambulanse. Nå er dette nedskalert.