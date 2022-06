Mange skadet etter mislykket kullvandring i Sveits

Sveriges statsminister Magdalena Andersson (t.v.) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i det tradisjonelle robåtmøtet, som mange regjeringssjefer har hatt med den svenske statsministeren på Harpsund. Foto: Henrik Montgomery/TT via AP/NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarer om at krigen i Ukraina vil vare lenge, og kommer med advarsel til landene som ønsker frihandelsavtale med Kina.

– Jeg venter på ingen måte at Kina erklæres som en fiende. Det er heller ikke noen som vil isolere eller boikotte. Men Kina har betydning for vår sikkerhet. Det er et autoritært land som undertrykker sin befolkning og som bygger opp stor militær kapasitet, blant annet langtrekkende atomraketter. Og de presser andre land, i sin egen region, men også Australia og Canada, slik de gjorde mot Norge etter fredsprisen, sier Stoltenberg til VG.

Generalsekretæren sier frihandel ikke nødvendigvis fører til frihet, men gjør en avhengig av enkeltvarer, fører til deling av avansert teknologi og andre problemstillinger.

– Landene organiserer handel med Kina på ulike måter. Men både i frihandelsavtaler og i annet økonomisk samarbeid med Kina, må man ta hensyn til sikkerhetspolitiske konsekvenser.

I intervjuet sier han også at man må være forberedt på at krigen mellom Ukraina og Russland vil vare lenge, og påføre Ukraina mye lidelse i lang tid. For en måned siden uttalte Stoltenberg at Ukraina kan vinne krigen.

Foran Nato-toppmøtet i Madrid senere i juni ber generalsekretæren også om at man styrker Nato og bygger sterkere bånd, slik at det er vanskeligere å bygge det ned for egenrådige ledere og andre.

– Hvis man er redd for at det velges ledere i USA eller andre land som er motstandere av dette samarbeidet, må man styrke det slik at det står seg også i motgang, og kan tåle all slags vær.