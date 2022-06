Scholz, Macron og Draghi tar toget til Kyiv

Byttet parti: Bjørn Revil Foto: NTB Scanpix

For to uker siden meldte bystyrepolitiker Bjørn Revil seg ut av Folkets parti FNB, (tidligere Folkepartiet nei til mer bompenger) og inn i Frp. Revil var frem til overgangen gruppeleder for Folkets parti FNB.

Under et møte i Oslo bystyre onsdag, ble det klart at han byttet parti uten at resten av bystyregruppen hans var informert.

Det skjedde da hans tidligere partikollega Cecilie Lyngby overraskede tok opp saken fra talerstolen i Rådhuset.

– Jeg håper ordfører, administrasjonen og byrådet kan se om det kan være noen kjøreregler for når en gruppeleder kan forlate gruppen sin. Det er snakk om personalansvar og økonomi som han har ansvar for. At han da kan forlate gruppen sin på dagen uten å ha informert om det, og at gruppen skal få vite om det fra mediene. Det synes jeg aldri skal skje på Rådhuset igjen, sa Lyngby fra talerstolen.

Til Aftenposten sier Revil at han var overrasket over utbruddet:

-Jeg er overrasket siden jeg har gjort alt jeg har kunnet for at overgangen skal gå så smertefri som mulig, sier han.

Fra ordførerbenken gjorde også Marianne Borgen det klart at dette ikke var noe hun ville gå inn i.

-Dette tolker jeg som en meningsytring. Det er politikk, og ikke noe administrasjonen eller ordføreren kan gjøre noe med, sier hun.