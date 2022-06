Han lanserer seg som førstekandidat for Oslo Frp

Bystyrerepresentant Lars Petter Solås vil bli Oslo Frps førstekandidat ved neste års valg. Foto: Christian Sørgjerd

Lars Petter Solås stiller som kandidat til førsteplassen på Oslo Frps liste før neste års kommunevalg.

Solås forteller til Aftenposten at han har fått positive signaler fra flere lokallagsledere.

- Hele Oslo Frp kjenner meg godt, og jeg er ganske sikker på at jeg vil være en samlende kandidat, som hele Oslo Frp vil stille seg bak, sier han.

Solås er finanspolitisk talsperson, og har hatt fast plass i Oslo bystyre siden desember i fjor. Men har vært et aktivt medlem av Frp eller FpU i over 20 år. Han jobber også som rådgiver for Frp på Stortinget, og er en selverklært liberalist.

- Det som motiverer meg, er å arbeide for at Oslo Frp igjen skal være det naturlige, borgerlige førstevalget for Oslos velgere, sier Solås.

Han ønsker å fronte Oslo Frp som et tydelig, borgerlig parti - særlig i den økonomiske politikken.

Solås' viktigste mål er å bli kvitt eiendomsskatten, både på private boliger og næringsbygg.

Og han ønsker å slippe private tjenesteytere til i større grad enn under dagens rødgrønne styre.

- Jeg er opptatt av å få tilbake respekten for skattebetalernes penger, og for meg vil det være et selvstendig mål å få kommunen til å bruke mindre penger, sier han.