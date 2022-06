Fem tronarvinger på ett bilde

Politiet åpner for at barn under 18 år som skal delta på arrangementer i utlandet, som korpsturer og idrettsarrangementer, kan søke nødpass, skriver politiet i en pressemelding.

I dag kommer en første justering av de midlertidige kriteriene for nødpass.

– Nå starter skoleferien, og vi ønsker allerede i dag åpne for at barn under 18 år som skal delta på arrangementer, for eksempel korpstur eller idrettsarrangementer, kan søke nødpass. Det gjelder også voksne som skal ledsage barna, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Man kan tidligst søke syv dager før planlagt reise.

Det kommer også flere justeringer tidlig neste uke som innebærer at flere kan søke nødpass.

Det kan føre til økt etterspørsel og ventetider på passkontorene.

– Vi ber om forståelse for at det kan bli lange køer enkelte steder. De som jobber på pass og ID-kontorene vil gjøre så godt de kan for å legge til rette, men vi oppfordrer folk til å være tålmodige, sier Vandvik.

Politiet fortsetter å overvåke nødpassbeholdningen nøye, og vil justere kriteriene igjen hvis situasjonen endrer seg.