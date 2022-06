VG: To personer funnet døde i Kristiansand

Et tempel for sikher i Afghanistans hovedstad Kabul ble lørdag rammet av et terrorangrep. Minst to mennesker ble drept.

I tillegg ble sju mennesker såret, opplyser talsmann Abdul Nafi Takor i det afghanske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Én av de drepte tilhørte sikh-minoriteten, mens den andre var medlem av Talibans sikkerhetsstyrker. Angriperne skal også ha blitt drept.

– De væpnede mennene kastet først en håndgranat som utløste en brann, forteller Takor, ifølge nyhetsbyrået AP.

Også en bilbombe skal ha blitt utløst, og en skuddveksling oppsto mellom angriperne og styrker fra Taliban.

Ingen har så langt tatt på seg skylden for ugjerningen. Den ytterliggående islamistgruppen IS har tidligere stått bak angrep på en rekke religiøse minoriteter i Afghanistan – blant dem sjiamuslimer, sufier, hinduer og sikher.