Alvorlig trafikkulykke i Ål kommune

Politiet bekrefter til TV 2 at to personer omkom da en båt kjørte på et skjær ved Seterøya utenfor Molde.

– Vi kan bekrefte at båten har kjørt på et skjær. Vi kan også bekrefte at to personer, begge menn, er omkommet, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

De to ble fraktet til sykehus etter ulykken, og det ble iverksatt en stor redningsaksjon. Det var en fritidsbåt som forliste. (NTB)