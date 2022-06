TV 2: Møte om flyteknikerstreiken avsluttet uten resultat

En mann i 30-årene er i Hordaland tingrett varetektsfengslet i to uker, siktet for seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. Mannen nekter straffskyld.

Mannen er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Bergens Tidende skriver at overgrepet skal ha skjedd i en av Bergens omegnskommuner. Ifølge kjennelsen skal mannen ha en rolle i ungdomsmiljøet.

Retten mener at det er unaturlig at mannen, som er i slutten av 30-årene, er venn med barn i denne aldersgruppen. I kjennelsen kommer det også frem at han skal ha tilbudt alkohol, transport og noen ganger mat.

Retten mener det underbygger mistanken om at siktede aktivt søker mot å tilbringe tid med unge jenter. De mener også at det er skjellig grunn til mistanke om at det er et barn til som er fornærmet i saken.

Mannens forsvarer, advokat Bertil Rønnestad, sier til avisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld.