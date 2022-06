Stor skattesmell venter Stortinget

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil gjøre det straffbart å få barn med surrogatmor i utlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Folk som får barn ved hjelp av surrogatmor i utlandet må straffeforfølges, mener barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Toppe sier til NRK at det er ulovlig å bruke surrogatmor i Norge og at det derfor heller ikke bør være lov å buke surrogatmor i utlandet.

Hun skriver i en melding til NRK at hun vil gjøre det straffbart å bruke surrogatmor i utlandet.

– Det er ikke et poeng for meg at man skal straffe dem som gjør dette, men straffebestemmelser er holdningsskapende og underbygger alvoret ved lovbestemmelsen. Det som er viktig er å tydeliggjøre at dette er et forbud, skriver Toppe til NRK.

Toppe tok allerede i 2017 til orde for et slikt forbud og sammenlignet det med at det er straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet.

Venstres Grunde Almeland håper historier om folk som får barn med surrogatmor kan være med på å få i gang debatten om å gjøre surrogati lovlig i Norge.