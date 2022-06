Justisministeren får skattesmell på 50.000 kroner

Republikanerne i Texas fastholder påstanden om at Joe Biden (bildet) ikke vant presidentvalget, og har vedtatt dette i sitt nye partiprogram. Arkivfoto: Evan Vucci / AP / NTB

Republikanerne i Texas motsetter seg resultatet i presidentvalget i 2020 og anerkjenner ikke president Joe Biden som legitim vinner.

Partilaget vedtok i helgen et nytt partiprogram under sin årlige kongress i Houston. Det inneholder en rekke oppsiktsvekkende punkter.

– Vi forkaster de sertifiserte resultatene i presidentvalget 2020, og vi anser at sittende president Joseph Robinette Biden Jr ikke ble legitimt valgt av folket i USA, står det i den nye partiplattformen, ifølge NPR.

Valget brøt med både artikkel 1 og 2 i grunnloven, heter det videre i programmet, der det påstås at det foregikk omfattende valgfusk i flere viktige byer. Flere ministre anklages for lovbrudd.

Partilaget går også inn for at Texas løsriver seg fra resten av USA, og det fastslår at enhver form for våpenkontroll er et brudd på grunnloven, og at homofili er «unormalt».

– Vi kan ikke kompromisse med Demokratene som har en annerledes og uforenlig fremtidsvisjon, sa leder Matt Rinaldi, ifølge The Texas Newsroom.

Republikanerne i delstaten går også inn for at USA skal melde seg ut av FN.