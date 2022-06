Frp, Høyre og Venstre bekrefter skattekrav

Lopphavet, som strekker seg over kommunene Alta, Hasvik og Loppa i Troms og Finnmark, blir nå et vernet område, det største til havs her til lands.

– Med opprettelsen av dette marine verneområdet skriver vi et lite stykke historie. Lopphavet har naturverdier som vi skal være stolte av. Her har vi åpne havområder med storslått natur. Vi har også unike korallrev og viktige sjøfuglområder. Dette er naturverdier vi ønsker å bevare best mulig for fremtidige generasjoner, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Å verne området betyr at det blir ulovlig å plassere nye installasjoner på havbunnen, samt at det blir forbudt å deponere masse i området. Det vil fortsatt være lov å fiske, med unntak av to mindre, kartfestede korallområder.

– Prosessen med å opprette dette har tatt lang tid, både fordi alle berørte parter skal tas hensyn til, og fordi man har stått langt ifra hverandre. Jeg vil særlig takke kommunene Alta, Hasvik og Loppa for konstruktivt samarbeid for å få dette til, sier Barth Eide.