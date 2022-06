Elsparkesyklist mistet lappen i Oslo sentrum

Stemmene telles i Crediton i Devon etter valget torsdag som den liberaldemokratiske kandidaten vant. Også i Wakefield i Nord-England tapte de konservative. Foto: Andrew Matthews, PA / AP / NTB

Liberaldemokratene og Labour har vunnet hvert sitt av to suppleringsvalg til det britiske Parlamentet torsdag i et ydmykende nederlag for de konservative.

Før det endelige resultatet forelå, sa Liberaldemokratene at deres kandidat Richard Foord har vunnet et mandat i Devon i Sør-England som de konservative har holdt siden 1880-tallet. Sist vant de med et flertall på 24.000 stemmer.

– Dette ser ut som en klar seier. Folket i Tiverton and Honiton har hevet røsten for landet, sa en talsmann for Liberaldemokratene.

Samtidig ble det klart at Labour har tatt et mandat i valgkretsen Wakefield i West Yorkshire i Nord-England som var en sikker krets for Labour i alle år inntil de konservative tok den i valgskredet i 2019.

Grunnen til at det arrangeres suppleringsvalg i de to kretsene, er at de konservative representantene måtte gå av, den ene for å ha sett på porno under et møte i Parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.