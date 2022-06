Planned Parenthood lover å fortsette kampen

Hellas kan for tiden skilte med temperaturer på opp til 40 grader, og blir trolig tilgjengelig for nordmenn med gamle pass. Her ligger en mann i skyggen under et palmetre på en strand utenfor Aten torsdag denne uken. Foto: Thanassis Stavrakis.

Nordmenn kan nå reise til Hellas med sitt utgåtte pass som legitimasjon. Dette vil gjelde frem til utgangen av 2022.

I et brev sendt til den norske ambassaden i Athen tirsdag denne uken, åpnet greske myndigheter for at nordmenn kan reise til Hellas med pass som utløp for mindre enn tre år siden.

– Greske myndigheter erkjenner utfordringene norske myndigheter har med å utstede reisedokumenter på grunn av høy etterspørsel, og har derfor gått med på å godta norske reisedokumenter som gikk ut i løpet av de tre siste årene for identifikasjonsformål i Hellas ut året, skriver den greske ambassaden i Oslo i en e-post til NTB.

Regjeringen har de siste dagene jobbet med å avklare hva dette innebærer, og fredag ettermiddag bekrefter justisdepartementet at det allerede nå er mulig å reise til Hellas med gamle pass.

– Fra norsk side innebærer ordningen at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise til Hellas. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise til Hellas. Makulerte pass kan ikke brukes, skriver Justisdepartementet i en e-post til NTB.

Den greske ambassaden opplyser at de heller ikke har noe imot at nordmenn bruker førerkort til å legitimere seg i Hellas frem til utgangen av 2022, men dette har norske myndigheter foreløpig ikke åpnet for.