Justisministeren: Mine tanker går til alle berørte

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg synes det er bekymringsfullt at USAs høyesterett nå fjerner den føderale abortretten i USA. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fredag ble det kjent at USAs høyesterett fjerner den føderale abortretten. Svært dramatisk, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Dette er en svært dramatisk beslutning og et alvorlig angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier Solberg i en uttalelse fredag.

USAs høyesterett avgjørelse betyr at grunnlaget for den føderale abortretten i landet nå fjernes. Flere delstater har allerede varslet at de vil innføre abortforbud.

– Jeg blir bekymret over at slikt kan skje i vår tid. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er en sentral rettighet i et moderne og liberalt demokrati, avslutter Solberg.

Trettebergstuen: – Skrekkelig

– Dette er helt skrekkelig! Jeg er forbanna, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til at den føderale abortretten fjernes i USA.

– Dette er et farlig tilbakeslag som vil få negative konsekvenser også andre steder i verden, sier Trettebergstuen i en kommentar til NTB.

USAs høyesterett valgte fredag å sette til side avgjørelsene som har vært grunnlaget for den føderale abortretten i landet. Flere delstater har varslet at det blir innført abortforbud.

– Likestillinga og kvinners rettigheter kan aldri tas for gitt, vi må sammen kjempe mot disse tilbakeslagene vi ser verden over nå, sier likestillingsministeren.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller det alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter at den føderale abortretten i USA blir fjernet.