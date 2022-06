NRK: Luftambulanser får ikke dispensasjon fra lockout

Advokat John Christian Elden er utnevnt som forsvarer for 42-åringen som er siktet etter masseskytingen i Oslo.

Den siktede skal avhøres klokken 15, opplyser Elden i en tekstmelding til Aftenposten.

Klokken 01.14 natt til lørdag fikk politiet en rekke meldinger om at det var løsnet flere skudd ved utestedet London pub i sentrum.

Klokken 01.47 bekreftet politiet at to personer er drept. Klokken 08.25 bekreftet politiet at politiet etterforsker dette som et terrorangrep.

21 personer er skadet. Ti av dem med et mer alvorlig skadeomfang, opplyser politiet.