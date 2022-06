Kronprinsparet besøker åstedet etter Oslo-skyting

Kronprinsparet besøkte åstedet etter skytehendelsen i Oslo, lørdag ettermiddag Foto: Gunnar Kagge

Lørdag ettermiddag besøkte kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit Rosenkrantz' gate i Oslo. Det har blitt lagt ned blomster og regnbueflagg på stedet, etter Zaniar Matapour (42) skjøt og drepte to mennesker i området, natt til lørdag.

– Det er selvfølgelig veldig tragisk det som har skjedd, og våre tanker går først og fremst til de som er direkte rammet og deres familie og venner, sa kronprinsen under besøket.

Han oppfordrer til å ta ekstra godt vare på hverandre i dag og fremover. Han har tillit til arbeidet politiet og politikere gjør, for å sørge for at dette aldri skjer igjen.

Han understreker viktigheten av å stå opp for de verdiene det norske samfunnet står for.

– Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil og være sammen med hvem man vil. Det skulle feires i dag, og det var ikke dette vi så for oss.

– Føler Kronprinsen at disse verdiene er truet?

– Jeg føler det er noe som er verdt å stå opp for, og som vi ikke kan ta for gitt. Det er noe vi må kjempe for, og det gjør vi i dag.