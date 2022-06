Statsforvalteren vil undersøke helsehjelpen siktede etter masseskytingen har fått

Advokat John Christian Elden forsvarer den terrorsiktede mannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det gjennomføres søndag et avhør av mannen som er siktet for masseskytingen i Oslo, bekrefter politiet.

Terrorsiktede Zaniar Matapour (42) avbrøt avhøret lørdag ettersom han ikke ville godta opptak av avhøret. Søndag bekrefter hans advokat John Cristian Elden, overfor VG, at det gjennomføres et nytt avhør.

– Det forsøkes på avhør nå, skriver Elden i en SMS til NTB.

– Jeg ser på det som en fordel at han lar seg avhøre, men det er opp til ham å avgjøre, sier Elden til TV 2.

Elden gjentar at det er viktig å være varsom med spekulasjoner om motivet på et så tidlig stadium. Han sier at han foreløpig ikke har fått noe ut av sin klient om årsaken til handlingene.

– Det har vært vanskelig å komme inn på den diskusjonen. Ellers kan jeg ikke kommentere hva vi har snakket om, sier Elden.

Matapour er mistenkt for å ha tatt livet av to menn og skadet 21 da han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London, som er Oslos mest kjente pub i det skeive miljøet.